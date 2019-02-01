В Крыму назвали дату запуска поездов в Россию

Российская Федерация запустит поезда в оккупированный Крым по Керченскому мосту 8 декабря 2019 года.

Об этом заявили в компании "Крымская железная дорога", передают российские СМИ.

По словам начальника дирекции по обслуживанию пассажиров "Крымской железной дороги" Владимира Резниченко, первый поезд проедет по мосту 8 декабря.

"Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым. Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты начнут продавать за 90 дней от 8 декабря", - заявил он.

Также сообщается, что пассажирскими перевозками будет заниматься отдельная российская транспортная компания. Предполагается, что в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар пассажирских поездов, в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд общей вместимостью 882 пассажира. Стоимость проезда будет не выше, чем в среднем по России.