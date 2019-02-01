Чубаров: РФ может разместить в Крыму ядерное оружие

Нет никаких сомнений, что Российская Федерация может разместить свои ядерные боеприпасы на территории временно оккупированной АР Крым.

Об этом в эфире «Прямого» заявил глава Меджлиса крымских татар, народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров.

«Вопрос милитаризации Крыма и Азовского моря будут одними из главных. Сегодня приехала также и российская делегация. Очень уместно, что вчера состоялось выступление и по этой причине. Президент вчера дал объективный, реальный и очень убедительный анализ военной ситуации вокруг Украины и других соседей страны агрессора. Мне бы хотелось, чтобы из этого мировые лидеры сделали выводы. То, что в Крыму могут быть размещены ядерные боеприпасы, которые могут быть донесены до места использования соответствующими ракетами или самолетами, уже ни для кого не является секретом», - подчеркнул он.

Чубаров отметил выраженную президентом позицию о необходимости ослабления права вето России в совете безопасности ООН.

«Иначе ООН будет превращаться в организацию, которая ни на что не способна. Президент дал очень четкие месседжи нашей позиции. Он сказал следующее: когда вы призываете Россию прекратить борьбу, вы призываете к завершению войны. А когда вы призываете Украину прекратить защищать себя, вы призываете Украину отказаться от суверенитета», - добавил он.