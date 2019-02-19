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В международной авиавыставке в Индии участвуют 15 оборонных предприятий Украины

Вчера, 18:39 citynews.net.ua | Напечатать

Полтора десятка государственных и частных оборонных предприятий Украины принимают участие в международной авиационной выставке АероІндія 2019, стартовавшей 20 февраля в городе Бангалор (Индия).

Об этом сообщает пресс-служба концерна “Укроборонпром”.

“В состав украинской делегации, которую возглавляет заместитель Секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, вошли Командующий Воздушными силами ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Индии Игорь Полиха, руководители ГК "Укроборонпром" и 15 государственных и частных оборонных предприятий Украины. Организатором участия украинской делегации в мероприятии ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что участие Украины в этой выставке самое масштабное за все годы.

Во время выставки запланировано проведение официальных встреч с руководителями оборонных и военных ведомств Индии, а также рабочие встречи с крупнейшими индийскими государственными и частными компаниями.

Как отмечается, переговоры будут касаться дальнейшего развития сотрудничества между оборонными компаниями обоих государств в сферах самолетостроения, совместного производства современных РЛС, модернизации систем ПВО, ракетостроение.

Участники выставки имеют возможность наблюдать за демонстрационными полетами украинского самолета АН-132. Украинская делегация будет работать на объединенном стенде ГК "Укроборонпром", где представлена модель военно-транспортного самолета Ан-188, и в двух совместных шале ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", ГП "Антонов" и Саудовской военно-промышленной компании (SAMI), участвует в развитии проекта Ан-132.

Выставка продлится до 24 февраля, сообщают в пресс-службе.


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