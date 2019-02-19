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Ужгородский ученый изобрел способ жить без еды

Вчера, 17:26 citynews.net.ua | Напечатать

Доктор химических наук Василий Гомонай из Ужгорода изобрел способ переработки отходов жизнедеятельности (углекислого газа) в органику, благодаря которому можно длительное время существовать без обычной еды.

Как рассказал ученый на пресс-конференции в Ужгородском пресс-клубе, это изобретение дает возможность организовывать длительные путешествия в космосе и даже жизни на Марсе, сообщает Укринформ.

"Процесс окисления метана на фосфатных катализаторах я начал исследовать еще в 1960-1970-х годах и разрабатывал модель на тогдашней технике. Недавно я вернулся к разработкам уже вместе с французскими коллегами, мы совместно по-новому подсчитали все данные и сделали научное открытие, которое позволяет делать из отходов продукты для дальнейшего использования, минуя очень много стадий. Суть в том, что окисляя метан, который можно добывать из отходов, можем получать углеводы. Это ноу-хау может пригодиться для долгих путешествий в космосе, когда мало еды или ее нет, например, в путешествиях на Марс и жизни на этой планете", - рассказал Гомонай.

Как сообщил ученый, в теоретических расчетах ему удалось исследовать, как в замкнутом цикле (а космонавты находятся именно в таких условиях) получать продукты из отходов жизнедеятельности человека.

"Углекислый газ, который мы выдыхаем, надо окислить до получения метана, а окислив метан, в следующую очередь, получить из него концентрированный формальдегид. Из формальдегида в дальнейшем можно получать углеводы (фруктозу, глюкозу) и синтезировать их с помощью специального оборудования в синтетические продукты", - отметил Гомонай.

По словам ученого, сейчас в Америке проводят эксперимент, где на людях испытывают подобную методику - получения синтетических продуктов из продуктов жизнедеятельности в замкнутом цикле.

"Подобный эксперимент в 1990-х годах проводили в Москве, тогда удалось экспериментально доказать на примере трех людей, которые год прожили в замкнутой среде, что этим способом люди могут поддерживать жизнедеятельность, не употребляя больше ничего, кроме воды", - сказал он.

Василий Гомонай - доктор химических наук, известный украинский химик, по его учебникам по химии и физике учатся студенты в вузах всей страны.


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