В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из ЕгиптаСегодня, 14:17
В египетских цитрусах обнаружена средиземноморская плодовая муха.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей.
«18 февраля государственные фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля объектов регулирования в ВТО №3 т/п «Вишневое» Киевской области в грузе цитрусовых весом 24,96 тонн обнаружили карантинный организм - средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitata Wied.)»,- говорится в сообщении.
Поступивший из Египта зараженный груз задержан, к нему будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством.
С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера - Египет - будет направлена нотификация о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.