112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджета

112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджетаСегодня, 12:14
Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 млн грн. Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает LIGA.net.
"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Союз.
Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.