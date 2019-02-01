112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджета

Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 млн грн. Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает LIGA.net.

"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Союз.

Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.