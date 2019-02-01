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112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджета

Сегодня, 12:14 citynews.net.ua | Напечатать

Зарегистрированные кандидаты на пост президента Украины перечислили на специальный счет Госказначейства 112,5 млн грн. Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает LIGA.net.

"Если разделить, выходит 45, а не 44 кандидата. Это вызвано тем, что некоторых кандидатов ЦИК не зарегистрировала, но они успели сделать часть своих взносов", - сказала Союз.

Она напомнила, что взносы вернут только двум кандидатам (или их партиям), которые выйдут во второй тур. Остальные деньги будут зачислены по доходной части общего фонда госбюджета.


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