» » МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты

МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты

Сегодня, 10:38 citynews.net.ua | Напечатать

МВД призывает кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram.

«Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создание fake-профилей кандидатов. Соответствующие консультации с офисом Facebook провела киберполиция Украины», - сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра Арсена Авакова, киберполиция будет проводить специальный мониторинг до завершения предвыборной кампании.

«Мы будем выявлять фейковые профили в Facebook и Instagram, созданные в период предвыборной агитации и использующие имена официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. А администрация социальной сети будет блокировать эти страницы», - отметил Аваков.

Он добавил, что администрацией Facebook предусмотрена процедура верификации страниц кандидатов – получение голубой отметки «blue badge» в подтверждение ее подлинности.

«Именно такие страницы смогут безопасно использовать кандидаты для информирования, а пользователи будут уверены, что информация с такой страницы действительно подготовлена ​​командой подходящего кандидата в президенты Украины», - добавил глава МВД.

Для того чтобы получить помощь в верификации профилей, кандидату или его доверенному лицу в общегосударственном округе необходимо написать заявку на почту elections@cyberpolice.gov.ua, указав в письме ссылки на настоящий профиль и копию документов, подтверждающих официальную регистрацию в ЦИК/удостоверение доверенного лица.

Стандартные правила для верификации официальных страниц предусматривают ряд обязательных условий для получения «blue badge». Однако киберполиция согласовала с представителями Facebook возможность использования упрощенной и ускоренной процедуры верификации для кандидатов в президенты Украины.

По состоянию на 19 февраля 2019 только 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют «blue badge» на своих официальных страницах. Киберполиция готова оказать информационную и практическую помощь всем кандидатам в президенты Украины по оперативному обеспечению верификации их страниц в Facebook.

Также с представителями Facebook были обсуждены меры по верификации заказчиков политической рекламы, которые введены соцсетью для предупреждения недобросовестной агитации.

Согласно новым правилам размещения политической рекламы, рекламодатель должен подтвердить свою личность и сможет размещать такую ​​рекламу только после успешного прохождения проверки. При этом пользователям будет доступна информация о заказчика рекламы.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:25

Шахтерские протесты: 150 горняков шахты «Кураховская» отказались приступать к работе

Сегодня, 13:58

В СБУ заявили о блокировке механизма финансирования группировки «ЛНР»

Сегодня, 12:10

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 34 тыс. человек

Сегодня, 11:33

Украина готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии

Сегодня, 11:21

Следком РФ обвинил украинских военных в обстреле Докучаевска

Сегодня, 11:15

В Украине начнут производство РСЗО "Верба"

Сегодня, 10:32

"ЛНР" заявила об открытии культурного центра "республики" в Африке

Сегодня, 09:40

Часть Станицы Луганской и КПВВ сегодня временно останется без света

Сегодня, 09:08

В Северодонецке за создание ОПГ задержали депутата городского совета

Сегодня, 09:04

За сутки в зоне ООС зафиксировано 16 обстрелов

Вчера, 18:57

Медянику выплатят 9,6 тыс за "душевные страдания" из-за подозрения в сепаратизме

Вчера, 18:46

На Донбассе за день ранен украинский военный

Новости Украины:

Сегодня, 14:25

Шахтерские протесты: 150 горняков шахты «Кураховская» отказались приступать к работе

Сегодня, 14:17

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

Сегодня, 13:50

Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на выборах из-за отсутствия прописки

Сегодня, 12:14

112,5 млн грн от кандидатов в президенты будут зачислены в общий фонд госбюджета

Сегодня, 11:15

В Украине начнут производство РСЗО "Верба"

Сегодня, 10:38

МВД призвало кандидатов в президенты верифицировать свои аккаунты

Сегодня, 09:42

Названы лауреаты Шевченковской премии-2019

Сегодня, 09:16

ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов признали вину

Вчера, 18:08

Нацполиция разработала "дорожные карты" для обеспечения безопасности на выборах в каждом регионе

Вчера, 17:58

В Киеве могут появиться улицы Окуевой и Дудаева

Вчера, 15:06

Семь горняков шахты "1/3 Новогродовская" продолжают оставаться под землей

Вчера, 14:58

Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 