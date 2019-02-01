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ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов признали вину

Сегодня, 09:16 citynews.net.ua | Напечатать

В завершение дебатов в Киевском райсуде Харькова по делу о смертельном ДТП 18 октября 2017 в центре Харькова обвиняемый Геннадий Дронов в последнем слове попросил прощения у пострадавших в аварии и признал вину.

Об этом сообщает Укринформ.

«Дронов в последнем слове на дебатах назвал произошедшее несчастным случаем без злого умысла с его стороны и попросил прощения у жертв трагедии. По его словам, он признал вину и раскаивается в том, что начал движение на желтый сигнал светофора, в то же время ранее никогда не привлекался к ответственности за превышение скорости. Он также критически оценил судебный процесс, отметив, что происходящее «не было похоже на истину», - отметили в суде.

По завершении последнего слова Дронова, добавили в суде, его защитник Сергей Перепелица обратился в суд с заявлением процессуального характера, судья отказался его рассматривать и удалился в совещательную комнату.

«Что касается стороны обвинения, то прокуроры считают вину обоих водителей доказанной и настаивают на максимальном сроке наказания для каждого: по 10 лет лишения свободы», - сказали в суде.

Приговор, добавили в суде, будет объявлено 26 февраля в 14:00.

Что касается заявления защитника Перепелицы, то, пояснил он журналистам после суда, речь о разрешении доступа к автомобилю Volkswagen Дронова: «Автомобиль можно продать, чтобы хоть как-то покрыть гражданские иски потерпевших».


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