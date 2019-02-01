Нацполиция разработала "дорожные карты" обеспечения безопасности на выборах президента в каждом регионе Украины. Об этом заявил на брифинге во вторник советник министра внутренних дел Иван Стойко, - сообщает департамент коммуникации МВД.

"Советники министра и члены координационного штаба работают не только в Киеве, но и во всех регионах. Поэтому, в каждом регионе Национальная полиция разрабатывает план обеспечения общественной безопасности во время выборов, чтобы каждый гражданин имел возможность прийти и проголосовать безопасно. С помощью этой «дорожной карты» можно отследить, какие силы и где именно будут задействованы в день голосования. В день выборов будет работать патрульная полиция, управления", - отметил он.

Он добавил, что на данный момент наблюдателями на выборы уже зарегистрировались около 300 иностранцев. Подразделения МВД также обеспечивают их безопасность.