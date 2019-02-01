В Киеве могут появиться улицы Окуевой и Дудаева

Комиссия по наименованиям при КГГА утвердила результаты общественных обсуждений, согласно которым в Киеве должны появиться улицы имени Амины Окуевой и Джохара Дудаева.

Об этом в Facebook сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

Согласно проекту решения, именем Окуевой хотят назвать улицу Проектную в Шевченковском районе, а именем Дудаева – улицу Искровскую в Соломенском районе.

Далее документ должен пройти комиссию по самоуправлению и комиссию по вопросам культуры. Затем проект решения будет вынесен на голосование на пленарном заседании Киевсовета.