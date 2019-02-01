Правозащитники: Балуха этапировали голодным и без вещей

Украинского политзаключенного Владимира Балуха забрали из СИЗО Симферополя для этапирования в Краснодар голодным и без вещей, сообщает «Крымская правозащитная группа».

«Крымской правозащитной группе стало известно, что Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что причины этапирования Балуху пока не назвали.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в Краснодар.