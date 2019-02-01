Порошенко: США не будут проводить встречи с РФ до освобождения моряков

Представители США не будут проводить встречи на высшем уровне с российской стороной до освобождения захваченных украинских моряков.

Об этом говорится в заявлении президента Петра Порошенко.

По его словам, на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс заверил, что руководство США отменило все встречи с представителями России после захвата украинских моряков.

"И пока Россия не отпустит наших моряков - встреч не будет, - подчеркнул Порошенко.