МВД упростило передачу автономеров

В Украине теперь можно зарегистрировать номерные знаки за другим автомобилем или передать их в собственность другому водителю в любом Сервисном центре Министерства внутренних дел.

Об этом сообщается на странице МВД в Faebook.

«Владелец ИНЗ может перезакрепить его за другим принадлежащим ему транспортным средством или передать его владельцу другого транспортного средства, подав необходимые документы в любой сервисный центр МВД», - говорится в сообщении.