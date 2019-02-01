В Донецкой области 50 шахтеров объявили забастовку

50 горняков из седьмого участка шахты «1/3 Новогродовская» отказались приступать к работе. Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

Причина протеста шахтеров – невыплата зарплаты работникам за ноябрь, декабрь 2018 года и январь 2019 года.

Отмечается, что задолженность по заработной плате на ГП «Селидовуголь» составляет около 250 млн гривен.

8 февраля заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун анонсировал выплату долгов по заработной плате шахтерам.