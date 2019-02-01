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Запуск Одесского припортового завода отложили

Вчера, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, сообщает Думская.

По словам Щурикова, компания Энергетический эквивалент, с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.

"Но, как я и говорил, мир не без "добрых людей". Выяснилось, что Укртрансгаз не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", - сказал Щуриков.

ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Для возобновления работы предприятие несколько раз пыталось привлечь партнера по давальческой схеме, но пока безуспешно.

Долги по зарплате превышают на данный момент 30 млн грн, задолженность по налогам - 6 млн грн, за газ (с учетом транспортировки и без учета финансовых санкций) - 7,5 млрд грн. Общая задолженность на конец 2018 года составила почти 7,7 млрд грн.

В течение 2018 года по собственному желанию с завода уволились 564 человека.


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