» » Восемь кандидатов в президенты попросили охрану

Восемь кандидатов в президенты попросили охрану

Вчера, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время на координационного совещания правоохранительных органов, передает 112 Украина.

«Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Нацполиции 8 кандидатов», - сказал он.

При этом Аваков добавил, что для обеспечения эффективного реагирования на случаи нарушения избирательного полиция тщательно готовит весь личный состав.

«Изучается законодательство, сейчас идут такие учения, в отношении избирательного процесса. Обеспечиваем максимальное содействие в работе официальным наблюдателям. Также будет организована охрана в местах временного пребывания и жительства», - сообщил министр.

По словам Авакова, на данный момент правоохранители получили 1 477 заявлений о нарушениях в ходе избирательной компании.

«Больше всего их по столице - 158, Днепропетровской - 153, Киевской - 109, Одесской - 82, Черкасской и Донецкой - по 77. В основном это информация о фактах, связанных с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 1006, повреждением имущества - 27, хулиганскими действиями – 17», - уточнил он.

В связи с этим, добавил министр, открыто 61 уголовное производство, составлено 306 административных протоколов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты на выборы 31 марта.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:37

Боевики 8 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

Вчера, 18:21

На Луганщине мужчину приговорили к 7,8 годам за совершения ряда терактов

Вчера, 18:14

В Украине будут собирать средства на кардиооборудование

Вчера, 18:09

За 2 года спецслужбы РФ осуществили 27 провокаций межнациональных конфликтов

Вчера, 17:59

СБУ инициировала встречу с Онуфрием

Вчера, 16:35

В Украине увеличилось количество переселенцев

Вчера, 14:34

Как вырастут пенсии в марте

Вчера, 13:29

В результате взрывов в Донецке пострадавших нет (видео последствий)

Вчера, 13:06

Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донбассе

Вчера, 12:49

В СБУ заявили, что нападения на церкви курировались ФСБ Ростовской области

Вчера, 12:09

ВСУ взяли в плен одного боевика

Вчера, 11:41

В оккупированном Донецке зафиксировано два взрыва

Новости Украины:

Вчера, 18:14

В Украине будут собирать средства на кардиооборудование

Вчера, 17:59

СБУ инициировала встречу с Онуфрием

Вчера, 16:37

МВД упростило передачу автономеров

Вчера, 15:06

В Киевской области полицейский погорел на взятке

Вчера, 14:34

Как вырастут пенсии в марте

Вчера, 14:18

Бывший боевик попался полиции Авдеевки

Вчера, 13:50

В Донецкой области 50 шахтеров объявили забастовку

Вчера, 13:20

Запуск Одесского припортового завода отложили

Вчера, 12:58

Свитолина и Цуренко улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Вчера, 12:14

В Харькове ночью горел склад обувной фурнитуры

Вчера, 11:56

Восемь кандидатов в президенты попросили охрану

Вчера, 10:59

В Николаевском горсовете проходят обыски

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 