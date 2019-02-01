Восемь кандидатов в президенты попросили охрану

Полиция получила заявления от восьми кандидатов в президенты с просьбой предоставить охрану.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время на координационного совещания правоохранительных органов, передает 112 Украина.

«Проводим работу по обеспечению охраны кандидатов на пост президента Украины. Сейчас с такой просьбой обратились к Нацполиции 8 кандидатов», - сказал он.

При этом Аваков добавил, что для обеспечения эффективного реагирования на случаи нарушения избирательного полиция тщательно готовит весь личный состав.

«Изучается законодательство, сейчас идут такие учения, в отношении избирательного процесса. Обеспечиваем максимальное содействие в работе официальным наблюдателям. Также будет организована охрана в местах временного пребывания и жительства», - сообщил министр.

По словам Авакова, на данный момент правоохранители получили 1 477 заявлений о нарушениях в ходе избирательной компании.

«Больше всего их по столице - 158, Днепропетровской - 153, Киевской - 109, Одесской - 82, Черкасской и Донецкой - по 77. В основном это информация о фактах, связанных с незаконной агитацией - 1004, подкупом избирателей - 1006, повреждением имущества - 27, хулиганскими действиями – 17», - уточнил он.

В связи с этим, добавил министр, открыто 61 уголовное производство, составлено 306 административных протоколов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты на выборы 31 марта.