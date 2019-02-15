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Сегодня 5-я годовщина расстрелов на Майдане

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

В понедельник, 18 февраля, отмечается 5-я годовщина расстрелов во время Революции достоинства – противостояния в Украине между силовиками и протестующими.

В период 18-20 февраля 2014 года в центре Киева погибли около ста человек, несколько десятков пропали без вести, более тысячи получили ранения, а сотни были арестованы и подвергнуты пыткам, пишет Укринформ.

Для прекращения произвола государственных органов утром 18 февраля 2014 года протестующие организовали шествие к Верховной Раде Украины, которое получило название «Мирное наступление». Граждане требовали от властей решений для выхода из кризиса и урегулирования ситуации в стране, прежде всего, ограничения полномочий президента Украины путем внесения изменений в Конституцию Украины. Сотрудники милиции, действуя по указаниям руководства правоохранительного органа, совместно с «титушками» применяли чрезмерное насилие и использовали огнестрельное оружие.

Как следствие, 18 февраля на улицах Институтской и Грушевского, Крепостном переулке и Мариинском парке погибло 23 человека, а 509 получили телесные повреждения, из них 37 – тяжкие, 85 – средней тяжести. В сентябре 2014 года Украина открыла уголовное производство относительно расследования преступлений на Майдане.

На сегодня правоохранительными органами расследуется более двух тысяч эпизодов в деле о преступлениях на Майдане в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года. Часть дел по событиям тех дней удалось довести до суда. Так, за эти годы уже сообщено о подозрении 442 лицам, направлено в суд 186 обвинительных актов в отношении 288 человек. В совершении преступлений судами признаны виновными 52 человека, в отношении 45 из них вынесены обвинительные приговоры.

В розыске по делам Майдана, которые ведет Генеральная прокуратура Украины, находится свыше 90 человек.


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