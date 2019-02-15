В Карпатах спасатели оказали помощь шестерым травмированным лыжникам

Спасатели Львовщины оказали помощь шестерым травмированным туристам-лыжникам. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 16 февраля спасатели Славской поисково-спасательной группы оказали помощь шестерым травмированным туристам-лыжникам. Так, в частности, на лыжной трассе горы Высокий Верх оказана помощь 3 травмированным туристам-лыжникам: женщине, 1992 года рождения, жительнице Киева, которая получила травму живота; мужчине, 1995 года рождения, жителю Львова, который получил травму правой ноги; женщине, 1998 года рождения, жительнице Киев, которая травмировала левую руку.

Кроем того, на горе Тростян оказана помощь 2 травмированным туристам-лыжникам: женщине, 1996 года рождения, жительнице Львова, которая получила травму левой ноги; мужчине, 1991 года рождения, жителю Львова, который травмировал правую руку.

На горе Политехник оказана помощь одному травмированному туристу-лыжнику: женщине, 1976 года рождения, жительнице Одессы, которая получила травму позвоночника.