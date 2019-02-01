Украина предлагает РФ синхронный доступ врачей к Вышинскому и Грибу

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой относительно синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой по вопросу синхронного допуска независимых врачей к Кириллу Вышинскому и Павлу Грибу. Недавно в Брюсселе у меня состоялась встреча с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем. При общение с европейским дипломатом мне стало известно, что Москалькова хочет, чтобы мы обеспечили доступ независимых врачей к Кириллу Вышинскому ", - написала украинский омбудсмен.

Денисова подтвердила, что поддержит предложение Москальковой при условии одновременного допуска врачей к Павлу Грибу, который находится в сверхкритическом состоянии.

"В связи с наличием хронических заболеваний и отсутствием квалифицированной помощи его состояние здоровья значительно ухудшилось. Учитывая то, что на последнем заседании Павлу стало плохо, медицинское обследование нужно провести как можно быстрее. Полтора года за решеткой, пытки и отсутствие лечения могут привести к необратимым последствиям. Жду реакцию ", - подчеркнула она.