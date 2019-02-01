Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залогСегодня, 14:59
За фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера внесли залог.
Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко у себя в Facebook.
Он уточнил, что залог внес лично.
"Сейчас еду в казначейство", - написал Ильченко.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обжалует в Киевском апелляционном суде ночное решение Шевченковского райсуда о том, что Мангер может выйти под залог.
По ее словам, "неприемлемо" давать возможность выйти под залог человеку, который подозревается в заказе столь жестокого убийства.