Убийство Гандзюк: за Мангера внесли залог

За фигуранта дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера внесли залог.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко у себя в Facebook.

Он уточнил, что залог внес лично.

"Сейчас еду в казначейство", - написал Ильченко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обжалует в Киевском апелляционном суде ночное решение Шевченковского райсуда о том, что Мангер может выйти под залог.

По ее словам, "неприемлемо" давать возможность выйти под залог человеку, который подозревается в заказе столь жестокого убийства.