На Закарпатье 10-летний мальчик выпил неизвестное вещество и скончался

В селе Боржавское Закарпатской области 10-летний мальчик скончался после того как выпил неизвестное вещество, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Вчера, 14 февраля, на линию «102» поступило сообщение о внезапной смерти 10-летнего жителя села Боржавское, что в Виноградовском районе. Полицией уже установлено, что ребенок умер по дороге в больницу, куда ее доставляли из-за отравления неизвестным веществом. Мальчик умер в карете скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативная группа пообщалась с родителями ребенка. По предварительной информации, находясь дома, мальчик случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и родители вызвали врачей. К сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.

По факту начато следствие по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тело направили в прозектуру, где будет установлена ​​причина смерти. По делу продолжается досудебное следствие.