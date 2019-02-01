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Треть кандидатов в Президенты Украины до сих пор не сформировали избирательные фонды

Сегодня, 13:14 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 14 февраля треть кандидатов в Президенты Украины до сих пор не сформировали избирательные фонды.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook.

"Из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли 30 человек. Это Игорь Шевченко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, Сергей Каплин, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Сергей Тарута, Инна Богословская, Владимир Зеленский, Илья Кива, Игорь Смешко, Геннадий Балашов, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Петр Порошенко, Александр Мороз, Виктор Кривенко, Николай Габер, Роман Безсмертный", - сообщает КИУ.

Отмечается, что информация об открытии счетов в Центральную избирательную комиссию поступает из банков.

КИУ отмечает, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч. 2. ст. 37 Закона "О выборах президента Украины", кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд.

Как известно, избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию. Кандидат на пост Президента Украины открывает один накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка в пределах территориального избирательного округа.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссии 11 февраля утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на выборы Президента Украины 31 марта, на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тысяч гривень. Согласно этому распределению расходы ЦИК составляют уже указанные 275 978 тысяч 531 гривну. Кроме того, на окружные избирательные комиссии распределено 40 820 тысяч 686 гривень, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 146 616 тысяч 619 гривень.

На второй тур выборов предусмотрены 891 млн 464 тысяч 164 гривень.


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