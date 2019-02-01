"Шахтер" сыграл вничью с "Айнтрахтом"

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Поединок на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:2.

Уже на седьмой минуте Мартин Хинтереггер открыл счет в поединке. Через две минуты Марлос восстановил паритет ударом с пенальти. На 11-й минуте полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко был удален с поля после второй желтой карточки.

На 50-й минуте Филип Костич вывел «Айнтрахт» вперед. На 67-й минуте Тайсон сравнял счет в матче. Теперь судьба противостояния решится в Германии.

Ответный поединок — 21 февраля во Франкфурте, начало в 19:55 по киевскому времени.