Более 3 тысяч украинских военных погибли в Афганистане

Более 160 тысяч украинских военных, из которых 3 тысячи погибли, выполняли служебные обязанности на территории Афганистана.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

"Украина сегодня чествует участников боевых действий, которым волей судьбы суждено выполнять служебные обязанности на территории других государств. Сотни тысяч украинцев, участвовавших в таких опасных миссиях, показывали пример отваги, мужества и смелости. Мы гордимся нашими соотечественниками, для которых честь, достоинство и долг составляют смысл жизни", - подчеркнул Полторак.

Он напомнил, что 30 лет назад завершилось сложное и неоднозначное испытание Афганистаном. В войне на территории другого государства приняло участие более 160 тысяч украинских военнослужащих, более 3 тысяч из которых погибли.

Полторак также отметил, что на сегодняшний день немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий вступили в ряды добровольцев и украинского войска, чтобы с оружием в руках защищать родную землю на Востоке Украины. Значительная часть этих ветеранов стали волонтерами и мощно помогают нашей армии, отмечает Полторак.