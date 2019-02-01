Как правильно ухаживать за кожей лица весной

Именно весной тонкая кожа лица особенно остро чувствует последствия долгой холодной зимы. Постоянные перепады температуры, снег, северный ветер, метели, град – все это пагубно влияет на состояние нашей кожи. Вследствие суровых климатических факторов на лице образуется шелушение – если это сухая кожа, воспаления и прыщи – если это жирная кожа. У некоторых девушек появляются черные точки, угри и веснушки. Можно ли как-то помочь своему организму оправиться от всех неприятных последствий морозной зимы? Разумеется, да.

Самый простой способ - обратиться в косметологическую клинику, где можно выполнить необходимые косметические процедуры для лица: пилинг, маски, чистку лица. Частный косметолог в Киеве на Виноградаре сможет решить практически любую проблему с вашей кожей. Более подробно можно узнать тут.

Самый простой тест на тип кожи

Для этого пригодятся мыло, бумажное полотенце или салфетка. Первым делом вымойте лицо с мылом. Затем подождите примерно один час. Важно не наносить перед самим тестом на лицо какой-либо увлажняющий крем. По истечении времени возьмите бумажное полотенце и аккуратным движением приложите его к лицу.

Проверяем результат. Если на полотенце остался след от жира и нет чувства стянутости на коже, то это признаки жирной кожи. Если после теста появляется чувство стянутости, то это признак сухого типа кожи. Если же нет ни тех, ни других признаков – это нормальная кожа.

Общие правила ухода

Помимо ряда конкретных советов, стоит ознакомиться и с общими правилами ухода за кожей и за организмом в целом:

Употребляйте в пищу больше свежих продуктов, богатых витаминами и клетчаткой. Например, овощи и фрукты.

Старайтесь ограничить количество употребляемых сладких, жирных и мучных блюд.

Проводите больше времени на открытом воздухе. Это может быть запланированная прогулка, выгул домашнего животного, активный отдых на природе. Можно просто заменить поездку на машине пешей прогулкой.

Крепкий здоровый сон должен быть не менее восьми часов в сутки.

Обязательны походы в баню или сауну, хотя бы раз в две недели. Это поможет организму избавиться от шлаков и токсинов.

С первых теплых весенних дней нужно использовать солнцезащитные крема (с показателем SPF не меньше 15).

Практикующие косметологи в Киеве также советуют чаще делать щадящие скрабы (примерно 2 раза в неделю), маски и, безусловно, ежедневно очищать кожу утром и вечером.

Рекомендации для девушек с сухой и чувствительной кожей

Для этих типов кожи в это время года характерно появление раздражения и шелушения. Такая кожа требует большое количество питательных веществ и частого увлажнения. Для очищения сухой кожи прекрасно подойдет легкое молочко или же специальный лосьон. Водой умываться тоже можно, но желательно без мыла. После очищения стоит протереть все лицо тоником, не содержащим спирт, иначе это отрицательно скажется на состоянии и так раненой кожи.

Увлажнять и питать сухую кожу нужно круглосуточно. На ночь нужно наносить жирный крем, а в течение дня стараться использовать крем с SPF-защитой. Также не стоит забывать об аптечных маслах, предназначенных для ухода за кожей. Самое лучшее считается масло миндаля. Если и пользоваться косметическими средствами, то только натуральными. Рекомендуем обратить внимание на косметику, которая разрабатывается на основе натуральных растительных ингредиентов.