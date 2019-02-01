СБУ: Россиянин пытался вмешаться в избирательную кампанию в Днепре

В Днепропетровской области заблокирована попытка вмешательства российских спецслужб в президентские выборы, заявляют в СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в социальных сетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Установлено, что житель Днепра публично призывал в социальных сетях к изменению государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Как отмечают в спецслужбе, после начала избирательной кампании в Украине мужчина начал получать по электронной переписке негативные материалы о визитах кандидатов п резиденты в Днепропетровскую область. Информацию ему предоставлял житель с Ростова-на-Дону (РФ), добавили в СБУ.

Оперативники также установили, что россиянин отыскивал в социальных сетях жителей Украины, которые на законных основаниях имеют травматическое или пневматическое оружие для их привлечения к митингам и массовым беспорядкам на выборах.

При этом в спецслужбе не сообщают о том, как именно была установлена причастность россиянина к спецслужбам РФ.

В отношении жителя Днепра начато расследование по статье «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»