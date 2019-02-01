В Книгу рекордов Гиннеса внесено 50 рекордов украинцев

В Книгу рекордов Гиннеса за все время внесено 50 рекордов украинцев. Об этом заявила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, - сообщает УНН.

"2018 год мы закончили 50-м рекордом украинца в Книге рекордов Гиннеса, как раз в канун Нового года Олег Тягнизуб получил подтверждение от Гиннеса", - отметила Ветрова.

Она напомнила, что львовянин Олег Скавыш, более известный как Олег Тягнизуб, протянул зубами судно весом 614 тонн.

По словам Ветровой, в Национальном реестре рекордов непосредственно в сотрудничестве с Книгой рекордов Гиннеса работает отдел международных рекордов. Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории "Человеческие достижения".

Кроме того, значительное количество рекордов касается категорий "Спорт" и "Массовые мероприятия".