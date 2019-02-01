» » В Укрпочте пояснили как будут доставлять субсидии наличными

В Укрпочте пояснили как будут доставлять субсидии наличными

Сегодня, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине, в том числе на Донбассе, с марта по май текущего года, в рамках пилотного проекта, «Укрпочта» будет доставлять получателям монетизированные жилищные субсидии. Около 1,1 млн пенсионров получат субсидии наличными вместе с пенсией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Компания будет доставлять в течение действия пилота субсидии тем пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту (около 1,1 млн клиентов) и будет максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным Фондом Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пенсионеры, которых обслуживает «Укрпочта», получат субсидии наличными через почтальонов в день доставки пенсии. Таким образом, они смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению.

По словам генерального директора ПАО «Укрпочта» Игоря Смелянского, компания готовит сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через «Укрпочту».

«Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через Укрпочту. Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Наоборот, мы надеемся, что благодаря новой системе монетизации субсидий наши клиенты смогут получить дополнительные средства на собственные расходы, контролируя потребление энергии. Учитывая организацию процесса выдачи субсидий – он максимально простой и удобный для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной сведения в двух», – пояснил Игорь Смелянский.

В пресс-службе уточнили, что ежемесячно субсидианты будут получать средства за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:13

На Донбассе задержали 4 человек, подозреваемых в связях с НВФ

Сегодня, 18:08

В «ЛДНР» не будут призывать ранее судимых из-за участившегося воровства военного имущества

Сегодня, 16:55

На Донбассе число погибших мирных жителей продолжает расти

Сегодня, 16:08

В районе Попасной под обстрел попала бригада энергетиков

Сегодня, 14:57

Очереди на блокпостах боевиков на Донбассе привели к очередной смерти

Сегодня, 14:25

В ИС сказали, когда боевики проведут перепись жителей Донбасса

Сегодня, 13:59

Представители ОБСЕ показали условия для пересечения линии разграничения в Станице (видео)

Сегодня, 13:38

ОБСЕ зафиксировала танки и минометы вне линий отвода в ОРДЛО

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:52

Порошенко выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных РФ территориях

Сегодня, 12:14

За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 38,8 тысяч человек

Сегодня, 10:49

Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

Новости Украины:

Сегодня, 18:10

В Укрпочте пояснили как будут доставлять субсидии наличными

Сегодня, 16:53

В Мариуполе полиция задержала вора-рецидивиста

Сегодня, 16:09

Украина за два года отказалась от 50 тысяч видов товаров из России

Сегодня, 14:39

В Одесской области корью заболели жители еще двух населенных пунктов

Сегодня, 13:57

Суд отменил запрет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава

Сегодня, 13:33

В Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто

Сегодня, 12:54

Пограничникам передали технические средства для работы на КПВВ Донбассе

Сегодня, 12:11

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

Сегодня, 12:05

ФСБшники после обысков задержали трех крымских татар

Сегодня, 10:52

В Украине более 22 тысяч человек пожаловались на домашнее насилие

Сегодня, 10:16

РФ отказалась передать Украине раненых моряков для лечения

Сегодня, 09:57

Минюст разъяснил, какое имущество личное и общее в браке

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 



^Наверх

 