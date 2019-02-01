В Укрпочте пояснили как будут доставлять субсидии наличными

В Украине, в том числе на Донбассе, с марта по май текущего года, в рамках пилотного проекта, «Укрпочта» будет доставлять получателям монетизированные жилищные субсидии. Около 1,1 млн пенсионров получат субсидии наличными вместе с пенсией.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Компания будет доставлять в течение действия пилота субсидии тем пенсионерам, которые получают пенсии через Укрпочту (около 1,1 млн клиентов) и будет максимально способствовать своевременному получению платежей за предоставленные коммунальные услуги. Сейчас идет процесс подписания необходимых соглашений с Пенсионным Фондом Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все пенсионеры, которых обслуживает «Укрпочта», получат субсидии наличными через почтальонов в день доставки пенсии. Таким образом, они смогут не тратить дополнительное время на посещение почтового отделения и вовремя оплатить коммунальные услуги, используя субсидию по назначению.

По словам генерального директора ПАО «Укрпочта» Игоря Смелянского, компания готовит сеть для бесперебойного обеспечения выплат субсидий тем, кто будет получать их в наличной форме через «Укрпочту».

«Такая задача вполне соответствует операционным возможностям и мощностям компании: сейчас около 45% украинских пенсионеров получают пенсии через Укрпочту. Никаких изменений или неудобств клиенты не почувствуют. Наоборот, мы надеемся, что благодаря новой системе монетизации субсидий наши клиенты смогут получить дополнительные средства на собственные расходы, контролируя потребление энергии. Учитывая организацию процесса выдачи субсидий – он максимально простой и удобный для клиентов: пенсионеру необходимо будет расписаться вместо одной сведения в двух», – пояснил Игорь Смелянский.

В пресс-службе уточнили, что ежемесячно субсидианты будут получать средства за предыдущий календарный месяц (в марте – за февраль, в апреле – за март, в мае – за апрель).