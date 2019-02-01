Украина за два года отказалась от 50 тысяч видов товаров из России

В течение последних двух лет в рамках проведения политики замещения продукции, которая ранее доставлялась из России, Украины заменила более 50 тысяч позиций.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Харькове во время встречи с руководителями промышленных предприятий Харьковщины, представителями энергетической отрасли, науки и образования, мировых энергокомпаний, сообщает пресс-служба главы государства.

"Только за последние два года было замещено более 50 тысяч наименований продукции, которая ранее доставлялась из-за границы. Откуда? Из России", - сказал Президент.

По его словам, такое замещение, в частности, позволило продолжить работу оборонных предприятий страны.

"Они (россияне - ред.) думали, что остановят нашу "оборонку", нашу армию. В прошлом году цеха Харьковского завода специальных машин работали в две смены, поскольку количество заказов превышало мощности завода", - подчеркнул Президент.

Он рассказал, что сейчас в Украине на «оборонку» работает 447 предприятий.

Порошенко также напомнил, что в 2014, 2015, 2016 годах все ресурсы государства были направлены на создание армии.