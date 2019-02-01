В Одесской области корью заболели жители еще двух населенных пунктов

В Одесском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения сообщили, что вспышка кори в Одесской области распространилась на город Измаил и село Котовка Беляевского района.

Об этом сообщает "Громадське".

Так, по данным центра, у всех больных нет прививок. Указано, что в Измаиле корью заболели два человека, а в Котовке - шестеро.

Кроме того, в лабораторном центре сообщили, что с начала года в Одесской области зарегистрировали 499 больных корью. 89% из них - непривитые пациенты.