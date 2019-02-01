Суд отменил запрет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава

Окружной административный суд Киева отменил предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом объявил судья Сергей Каракашьян, передает Укринформ.

"В удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда города Киева от 5 февраля 2019", - зачитал судья