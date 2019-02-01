В Киевской области задержали банду угонщиков элитных авто

В Киевской области задержали участников банды угонщиков элитных автомобилей.

Об этом сообщает Facebook Министерства внутренних дел.

Сообщается, что задержаны 12 участников преступной группировки. Во время обысков у них обнаружили и изъяли наличные, специальные устройства для сканирования и запуска двигателя, устройства для подавления сигналов, различные номерные знаки, рации, мобильные телефоны, дубликаты ключей.

Лидером банды оказался 27-летний житель Броваров, который разработал и наладил схему угонов автомобилей и их продажу. Продолжается следствие.