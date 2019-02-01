Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун за вмешательство в деятельность суда.

Решение было принято в среду, 13 февраля, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Суд обязал ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование. Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Ожидается, что сегодня судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян огласит решение по ходатайству правительства об отмене временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.