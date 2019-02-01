ФСБшники после обысков задержали трех крымских татар

В поселке Октябрьское Красногвардейского района оккупированного Крыма прошли обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Обыски в доме Эмирусеинова Решата и его сына Рустема – ул. Рабочая, 125. В доме Арсена Абхаирова – ул. Абденнанова, 15. И в доме Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера – ул. Заводская, 16", – говорится в сообщении.

Как отмечают правозащитники, стало известно, что на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Сообщается, что Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова, сына Решата Эмирусеинова, увезли в управление ФСБ.

Как сообщает "Крымская солидарность", Решат Эмирусеинов – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова, на его плакате было написано: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", "в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму".