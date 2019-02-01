В Украине более 22 тысяч человек пожаловались на домашнее насилие

Более 22 тысяч человек жаловались на домашнее насилие в прошлом году на горячую линию общественной организации "Ла Страда-Украина". Об этом говорится в статистике, предоставленной пресс-центром организации, - сообщает УНН.

В течение января-декабря 2018 года общественной организации "Ла Страда" приняла 22542 звонка с жалобами от граждан о домашнем насилии, торговле людьми и гендерном неравенстве.

Статистика по месяцам: январь - 2345, февраль - 1818, март - 1889, апрель - 2055, май - 1685, июнь - 1607, июль - 1701, август - 1830, сентябрь - 1619, октябрь - 1586, ноябрь - 1624, декабрь 2782.

Из всех звонков - 97% касались предупреждения домашнего насилия, 0,8% - предупреждения торговли людьми, 0,6% - предупреждения гендерного неравенства, 0,5% - запросы от внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), 0,4% - запросы от демобилизованных военных и членов их семей, 0,3% - звонки с оккупированной территории.

Что касается гендерного распределения этих звонков, то 82% из них поступало от женщин и 18% звонков было от мужчин.

Среди консультаций, которые предоставлялись гражданам, всего было информационно-просветительских - 68,2%, психологических - 20,9% и правовых - всего 10,9%.

Среди видов насилия, в отношении которых консультировались граждане, обращаясь в "Ла Страда", наибольший процент - 48,9% - психологическое насилие, 35% - физическое насилие, 13,9% - экономическое насилие и 1,3 - сексуальное насилие.

Больше всего звонков поступало из Киева, Днепра, Харькова, Донецка, Одессы, Львова, Житомира, Полтавы и Кропивницкого.