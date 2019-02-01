Минюст разъяснил, какое имущество личное и общее в браке

Министерство юстиции Украины объяснило, как определить принадлежность имущества супругов.

Так, общее имущество, приобретенное супругами в браке, не зависит от уровня доходов каждого иот того, официально ли оформлен брак. Супруги могут распоряжаться им и пользоваться в равной степени, если другое не установлено договоренностью.

Личное имущество – то, что было вашим еще до брака, вещи индивидуального пользования или приобретенные за личные средства, а также наследство или подарки.