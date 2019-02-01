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Из подпольного цеха в Одесской области изъяли более 6,5 тонны янтаря

Сегодня, 09:22 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность подпольного промышленного комплекса по обработке янтаря, незаконно добытого в Житомирской и Ривненской областях.

Из подпольного цеха в Одесской области изъяли более 6,5 тонны янтаря

Как сообщает пресс-центр ведомства, нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец страны Восточной Азии, ныне – гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников. Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. По информации спецслужбы на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих.

Из подпольного цеха в Одесской области изъяли более 6,5 тонны янтаря

Готовый товар с «солнечного камня» делец переправлял контрабандой через свои связи в одну из стран Азии.

В рамках начатого уголовного производства при санкционированных обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудования для огранки камня, обработанный камень и почти пятнадцать килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, «черную бухгалтерию» и большую сумму наличности.

Из складских помещений правоохранители изъяли почти 6 тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня.

Стоимость изъятого «солнечного камня» и изделий из него будет определена после проведения надлежащих геммологических экспертиз.

Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.


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