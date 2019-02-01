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Судья: Супрун может исполнять обязанности первого замминистра

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Отстраненная от полномочий и.о. главы Миннздрава Ульяна Супрун имеет право исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом на брифинге заявил судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин, сообщает Укринформ.

«Суд отмечает, что Ульяна Супрун только не может участвовать в заседании Кабмина и не может определять стратегический план Минздрава. На другие обстоятельства нет таких ограничений, их суд не установил. Весь объем полномочий, которые были делегированы Супрун как первому заместителю министра здравоохранения соответствующим приказом или доверенностью, остается. Какие это приказы, суд не знает, но это знают в Минздраве», - отметил Санин.

По его словам, суд не решает вопрос, имеет ли она право подписывать документы или договоры.

«Мы определяем объем полномочий или ограничений, на которые распространяется определение. Если есть сомнения относительно подписания того или иного документа, Минздрав имеет право обратиться за соответствующим разъяснением, и судья в рамках этого дела в объемах тех документов, которые будут предоставлены, даст соответствующее разъяснение», - отметил судья-спикер.


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