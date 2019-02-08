Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в дестабилизации ситуации перед выборами.

Об этом сообщается в Facebook Авакова.

Аваков сообщил, что в 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов.

"Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!", - написал он.

Он призвал политиков остановиться, а также договориться о том, как вести честную конкуренцию.

"Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и.. посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами, лгать и гнать спираль ненависти..Это не политика, и не избирательная компания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти", - написал Аваков.