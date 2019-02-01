В Черкассах на взятке задержали врача

В Черкассах по подозрению в систематическом вымогательстве взяток задержана врач одной из больниц.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, врач отделения патологии беременности систематически требовала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка.

Правоохранители задержали злоумышленницу на рабочем месте при получении 5 тысяч гривен от родственников роженицы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении.