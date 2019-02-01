У незаконно осужденных РФ активиста Балуха и журналиста Сущенко - день рождения

У осужденных Россией политзаключенных украинцев Владимира Балуха и Романа Сущенко 8 февраля день рождения. Активисту из Крыма Балуху сегодня исполняется 48 лет, журналисту Сущенко - 50.

Как сообщает Крым. Реалии, активисты «Крымской правозащитной группы» проведут в полдень на Майдане Независимости в Киеве акцию «Свободу Балуху». Организаторы сообщили, что на акции все желающие смогут написать письма осужденному.

А к заключенному журналисту Роману Сущенко сегодня попытается наведаться его общественный защитник Марк Фейгин, который накануне прилетел в российский Киров. Агентство «Укринформ», с которым сотрудничал Сущенко, проведет встречу «День рождения Романа Сущенко – журналиста, художника, политзаключенного» с выставкой рисунков Сущенко и возможностью всем желающим подписать открытки для него.