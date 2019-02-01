В суде назвали два запрета для Ульяны Супрун

Сегодня, 8 февраля, окружной административный суд Киева опубликовал разъяснения, где объясняет, каких полномочий временно лишается исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Об этом говорится в сообщении суда.

Разъяснения у суда запросили представители Супрун.

"Судом по содержанию высказываний ответчика в СМИ установлено, что последней искривляется суть определенных судом мер обеспечения иска, и безосновательно утверждается об отстранении ее от должности, установлении запрета совершать любые действия", - отмечается в сообщении.

В суде напомнили Супрун, что запрет от 5 февраля 2019 года не касается тех полномочий, которыми она была наделена, как первый заместитель министра здравоохранения.

Суд отметил, что запрет касается только действий, которые законом прямо отнесены к исключительной компетенции министра.

Речь идет об определении политических приоритетов и стратегических направлений работы министерства и участия в принятии решений на заседаниях Кабмина.

"Кроме того, еще раз необходимо обратить внимание, что постановлением суда об обеспечении иска никоим образом не решался вопрос пребывания Супрун на какой-либо должности", - говорится в разъяснении суда