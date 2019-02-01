Домовые знаки на солнечных батареях

Фирма R–mix заключила с китайским заводом договор на поставку солнечных элементов для домовых знаков. Теперь на украинском производстве можно заказывать алюминиевые домовые знаки с подсветкой, которые не нуждаются в подводке электропитания + самостоятельно включаются при наступлении темноты.

Домовые знаки снабжены аккумуляторами, которые в течении светового дня накапливают энергию солнца и фотоэлементом, который включает подсветку домового знака, как только темнеет.

Подсветка осуществляется Домовая табличка на солнечных батареях помощью пяти светодиодов.

Домовой знак вешается по принципу бра - с обратной стороны домового знака сделаны два отверстия, в стену вкручиваются 2 самореза.

На сегодня такие домовые указатели доступны в двух цветах: коричневый с белым и золотой с коричневым.

Принимаем заказы как от оптовых так и розничных заказчиков, срок изготовления 5-7 дней.

Также на нашем сайте можно можно оформить заказ на изготовление домовых знаков работающих от сети 220V

На сегодня действует акция по бесплатной доставке во все регионы Украины.

Оформить заказ можно у нас на сайте.