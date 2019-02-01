Домовые знаки на солнечных батареях

Домовые знаки на солнечных батареяхСегодня, 15:04
Фирма R–mix заключила с китайским заводом договор на поставку солнечных элементов для домовых знаков. Теперь на украинском производстве можно заказывать алюминиевые домовые знаки с подсветкой, которые не нуждаются в подводке электропитания + самостоятельно включаются при наступлении темноты.
Домовые знаки снабжены аккумуляторами, которые в течении светового дня накапливают энергию солнца и фотоэлементом, который включает подсветку домового знака, как только темнеет.
Подсветка осуществляется Домовая табличка на солнечных батареях помощью пяти светодиодов.
Домовой знак вешается по принципу бра - с обратной стороны домового знака сделаны два отверстия, в стену вкручиваются 2 самореза.
На сегодня такие домовые указатели доступны в двух цветах: коричневый с белым и золотой с коричневым.
Принимаем заказы как от оптовых так и розничных заказчиков, срок изготовления 5-7 дней.
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На сегодня действует акция по бесплатной доставке во все регионы Украины.
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