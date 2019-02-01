Макеевский металлургический завод почти прекратил свою деятельность

Макеевский металлургический завод, который находится на временно оккупированной территории Донецкой области, почти прекратил свою деятельность. Об этом сообщает пресс-служба министерства временно оккупированных территорий.

"Результаты анализа космических снимков подтверждают, что ЗАО "Макеевский металлургический завод почти не работает. На складских площадках отсутствует имущество, сырье и продукция, что может свидетельствовать об отсутствии заказов на заводе. Также отсутствует уголь, что может свидетельствовать о неудовлетворительном обеспечении завода топливом в отопительный сезон", - говорится в сообщении.