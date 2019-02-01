В Виннице микроавтобус столкнулся с грузовиком. Есть жертвы

В Виннице ночью 8 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которой погибли трое иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла около 4:00 по вул. Стельмаха. По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса "Volkswagen" не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем "ДАФ".

В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужчины устанавливается. Еще троих пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с травмами различной степени госпитализировали. Все пострадавшие – граждане Республики Молдова.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводятся первоочередные следственные действия, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

По данному факту открыто уголовное производство согласно ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).