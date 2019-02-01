ЦИК отказал в регистрации Савченко

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на выборы президента Украины народному депутату Надежде Савченко.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает РБК-Украина.

Решение было принято единогласно.

ЦИК отказал в регистрации из-за несоответствия документов.

В частности, Савченко не предоставила документы, подтверждающие уплату залога. Кроме того, решение партии Савченко о ее выдвижении не скреплены печатью партии.