Укроборонпром готовит совместные проекты с Иорданией

В рамках визита делегации Минобороны Украины и "Укроборонпрома" в Иорданию состоялась встреча гендиректора концерна Павла Букина с принцем ейсалом бин Хусейном, в ходе которой обсуждались, в частности, вопросы военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает Укроборонпром.

"Стороны обозначили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества и взаимодействия производственных комплексов обеих стран. Были обсуждены текущие проекты в Иордании с участием украинских предприятий бронетанковой отрасли. Иорданская сторона подчеркнула о полной поддержке развития двустороннего сотрудничества с Украиной", - говорится в сообщении.

Встрече с Фейсалом бин Хусейном предшествовали визит украинской делегации на мощности королевского конструкторского бюро KADDB и встреча Павла Букина с генеральным директором бюро Мохамадом Фаргалом.

Стороны отметили достигнутый уровень двустороннего сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса двух стран, в частности в направлении бронетанковых технологий.

Во время осмотра производственных линий KADDB Букин отметил возможность запуска двусторонних проектов в бронетанковой сфере между Украиной и Иорданией.

Также в Министерстве обороны Иордании состоялась встреча украинской делегации с директором по планированию Вооруженных сил Абдалахом Хасаном Хунеити. Стороны обсудили перспективы развития взаимной кооперации в оборонной сфере.