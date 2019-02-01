ПАО "Укрзализныця" заявляет, что в 2019 году планирует на четверть поднять стоимость тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Вместе с тем, в УЗ отмечают: чтобы сделать перевозки безубыточными, стоимость билетов нужно поднять более чем в 2 раза, а тарифы на перевозку багажа - почти в 3,5 раза.

"Изменение тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки заложена в количественные предположения прогноза экономического и социального развития Украины на 2019 год и предусмотрена в размере 25%. "Укрзализныця" готовит предложение в Министерство инфраструктуры Украины провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в два этапа, с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%", - сообщили в пресс-службе компании.

В случае, если министерство и другие причастные органы исполнительной власти подтвердят такое предложение, тарифы будут проиндексированы во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов первого класса поездов Интерсити+), курсирующие территорией Украины.

Кроме того, с 1 апреля 2019 года индексируется уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа на 25%.