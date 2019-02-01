СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности изъяли в Полтавской области крупнейшую в истории Украины партию синтетического наркотика метадона.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как выяснилось, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. "Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через сеть дилеров.

"Во время обысков изъяли более 20 кг метадона, 300 килограммов прекурсоров и почти 50 литров жидкого метадонового концентрата. Стоимость изъятых препаратов по ценам «черного рынка» составляет более 35 миллионов гривен. В помещении также обнаружены лабораторное оборудование для изготовления наркотика", - сообщили в СБУ.

Организатора группировки и двух участников задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 УК, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Изъятое оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.