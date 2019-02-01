В РФ украинского хакера приговорили к 13 годам колонии

Мещанский суд Москвы вынес приговор украинскому хакеру Юрию Лысенко, признав его виновным в хищении более 1 млрд рублей у банков при помощи специальной программы, сообщает ТАСС.

«Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», - огласила решение судья.

По версии суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины Юрий Лысенко, с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищали с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба ПАО «Промсвязьбанк» в размере 39,5 млн рублей, ПАО «Банк Уралсиб» - в размере 45 млн рублей, ПАО «Банк Траст» - 106 млн рублей и ПАО «Банк Зенит» - 883,5 млн рублей.

Кроме Юрия Лысенко, на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и «Кража»)